خبيرة تغذية: يجب عدم استبعاد الطعام المفضل خلال اتباع حمية غذائية

حثت خبيرة التغذية الأيرلندية أويف هيرن على عدم التخلي عن الطعام المفضل خلال اتباع حمية غذائية.

ووفقا لمجلة "آر أس في بي" فإن أولئك الذين يفقدون الوزن يحتاجون إلى التعود على تناول أطباقهم المفضلة بكميات صغيرة وبوتيرة أقل مما كانت عليه في الماضي.

وأشارت هيرن إلى أن هذه الطريقة الوحيدة لتعلم التحكم في النفس والالتزام بالحمية الغذائية.

وقالت "عندما يتعلق الأمر بالمزاج والصحة العقلية، فمن المهم جدًا تناول الطعام بشكل صحيح وممارسة الرياضة بانتظام والنوم جيدًا. هذه حقيقة. لا أعتقد أن شيئًا واحدًا سيكون كافيًا. كل هذه الأشياء مهمة للصحة".