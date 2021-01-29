خلاف بين ماسك وبيزوس بسبب الأقمار الصناعية

اندلع خلاف علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤسس شركة سبيس إكس، إيلون ماسك، ومؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، وذلك بعد أن استمر لعدة أشهر في اجتماعات مع المنظمين، حسبما أفاد موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويعود سبب الخلاف إلى الأقمار الصناعية، حيث يمثل المشكلة على شريحة من سوق الاتصالات الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، إذ يتسابق ماسك وبيزوس، لبناء شبكات ضخمة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض قادرة على إيصال الإنترنت العالي السرعة إلى المناطق الريفية من العالم التي لديها وصول ضئيل أو معدوم إلى الإنترنت.

وتركز الخلاف على إيداع من الصيف الماضي، عندما طلبت سبيس إكس من مسؤولي لجنة الاتصالات الفيدرالية الموافقة على تغيير بعض أقمار ستارلينك الصناعية إلى ارتفاعات تتراوح بين 540 و570 كيلومتر – بالقرب من كوكبة أمازون المقترحة، التي تدور حول الأرض على ارتفاع 590 كيلومتر.

ولدى سبيس إكس 955 قمراً صناعياً في المدار لشبكة ستارلينك وتخطط لإطلاق آلاف أخرى، في حين أن نظام Kuiper من أمازون في مراحل مبكرة من التطوير دون أي أقمار صناعية في المدار حتى الآن.