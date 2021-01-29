الملكة إليزابيث تعلن عن وظيفة في قصرها الرئاسي على إنستغرام

نشرت العائلة المالكة في لندن إعلانا لها يوضح حاجتها لتعيين مساعد اتصالات في قصرها الرئاسي لها في لندن.

ووضح الإعلان أن المرشح الناجح في هذه الوظيفة سيكون الرائد في تطوير تواجد العائلة المالكة عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا إنستغرام.

وبحسب الإعلان فبالإضافة لما سبق، سيتوجب عليه إنشاء منشورات ومقاطع فيديو لإبقاء جميع الموظفين على اطلاع بأحدث وأهم تطورات القصر الملكي، بحسب ما ذكر موقع "hellomagazine".

The Queen is hiring an Instagram manager for her home, Buckingham Palace https://t.co/ERs22jtx4L — HELLO! (@hellomag) January 26, 2021

​وأما بالنسبة للمتطلبات المهنية المذكورة، فعلى المتقدمين أن يكونوا متعلمين وحاصلين على شهادات علمية عالية، إضافة لامتلاكهم ذوقا إبداعيا وعينا جيدة للتصميم مع مهارة كافية لكتابة النصوص الممتازة.

وبشكل عام تندرج هذه الوظيفة ضمن إطار إبقاء 1200 موظف ضمن القصر الملكي في باكنغهام على اتصال مع بعضهم عن بعد ضمن فترة الوباء.

وليس من الواضح في الإعلان فيما إذا كان المرشح المقبول سينتقل للعيش ضمن القصر الملكي، أم أن عمله سيكون من المنزل فقط، على الرغم من ضرورة زيارته للقصر بعد فترة انتهاء الوباء مباشرة.

وبالنسبة للأجر الذي سيتقاضاه الناجح في هذه الوظيفة، فيبلغ 72000 جنيه إسترليني سنويا، إضافة لمجموعة أخرى من المزايا، مع العلم أن عمله لدى صاحبة الجلالة في القصر الملكي سيكون ميزة بحد ذاتها.