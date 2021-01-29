لقاح "جونسون آند جونسون" يقي بنسبة 66 % من الإصابات المتوسطة والشديدة بكورونا

أعلنت شركة "جونسون آند جونسون"، اليوم الجمعة، أن لقاحها الذي يحتوي على مكون واحد أظهر فاعلية بنسبة 66 بالمئة في الحماية من حالات "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "اللقاح المرشح فعال بنسبة 72 بالمئة في الولايات المتحدة و66 بالمئة بشكل عام في الوقاية من إصابات "كوفيد-19" المتوسطة إلى الشديدة بعد 28 يومًا من التطعيم".

وكان كبير مسؤولي الأبحاث في شركة "جونسون آند جونسون"، بول ستوفليس، قد أعلن في وقت سابق، أن الشركة الأمريكية تخطط لإنتاج مليار لقاح مضاد لفيروس كورونا في عام 2021.

وكان قد أفيد في وقت سابق، بأن الشركة بدأت العمل على اللقاح في كانون الثاني/يناير 2020.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.