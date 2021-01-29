إعلام: ألمانيا ترفض طلب اليونان تجميد صفقة 6 غواصات لتركيا

قالت وسائل إعلام يونانية إن ألمانيا رفضت طلب أثينا تجميد بيع 6 غواصات من صنع ألماني إلى تركيا.

ونقلت صحيفة "بروتو ثيما" عن مصادر لم تسمها أن الرفض الألماني للطلب اليوناني جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزيري دفاع البلدين حول مستجدات التوترات اليونانية التركية والعلاقات بين أثينا وبرلين.

وذكرت المصادر أن الطرف اليوناني تلقى توضيحا خلال المكالمة بأن برنامج بناء الغواصات الـ6 لفائدة تركيا يستحيل تعليقه أو حتى تأخيره، لأن الشركة الألمانية "تيسان" المصنعة للغواصات مرتبطة بعقد مع أنقرة موقع سنة 2002.

وتحاول أثينا إثناء ألمانيا عن تسليم الغواصات لتركيا حتى لا تستخدم في "التوسع التركي" في بحر إيجه والجهة الشرقية للبحر المتوسط.

وتجري اليونان وتركيا محادثات "استكشافية" بغرض خفض التوتر القوي السائد بينهما منذ أشهر بشأن خلافات في شرق البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن قضايا أخرى شائكة، في محاولة للتوصل إلى توافقات تخدم الاستقرار في المنطقة.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن أحد المشاريع التعاونية بين تركيا وألمانيا، الذي كان مصدر إزعاج لأثينا، مشروع الغواصة من النوع الجديد، الذي تم توقيعه بين شركة تيسين كروب للأنظمة البحرية الألمانية ورئاسة صناعة الدفاع في 22 يونيو/حزيران 2011.

وتم إنزال إحدى الغواصات التي بُنيت تحت قيادة جولجوك إلى البحر بنجاح في إطار المشروع، الذي بدأ بإنتاج ست سفن من فئة U 214 مع نظام الدفع المستقل الجوي، في حفل حضره الرئيس أردوغان في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ويُعد مشروع الغواصة الجديد أكبر مشروع بناء غواصة مشترك على الإطلاق.

وبُنيت الغواصات، التي أطلق عليها اسم "غواصات رئيس"، من قيادة القوات البحرية التركية، بمساهمة محلية بنسبة 80 في المئة.

فيما تحاول اليونان عرقلة الجهود وحث الاتحاد الأوروبي على تطبيق حظر الأسلحة لعدم تسليم الأجزاء اللازمة للغواصة إلى تركيا.

وأكدت حكومة ميركل عدم موافقتها على تطبيق حظر الأسلحة ضد حليف من حلفاء شمال الأطلسي، ستسلم الغواصات في الموعد المحدد.