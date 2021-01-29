وزير خارجية الهند: لن ندخر جهدا في القبض على منفذي التفجير قرب سفارة إسرائيل

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام غايشانكار، اليوم الجمعة 29 يناير/كانون الثاني، إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكينازي، حول الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية بنيودلهي.

وكتب وزير الخارجية الهندي عبر حسابه على موقع تويتر، قائلا "نأخذ الأمر على محمل الجد".

وأضاف غايشانكار، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "أكدت له توفير الحماية الكاملة للسفارة والدبلوماسيين الإسرائيليين. الموضوع قيد التحقيق ولن ندخر جهدا في القبض على الجناة".

وكان مسؤول إسرائيلي قد ذكر في تصريحات سابقة أن تل أبيب تتعامل مع الانفجار على أنه "حادث إرهابي".

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" عن المسؤول الذي لم تكشف عن هويته، بعد قليل من وقوع الانفجار.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية وقوع الانفجار بالقرب من السفارة، بحسب الصحيفة.

Minor blast near Israel embassy in Delhi, no one injured, say police. More information awaited. #IsraelEmbassy @DelhiPolice pic.twitter.com/DvhMJIw1mp — India Ahead News (@IndiaAheadNews) January 29, 2021

​ وقالت الشرطة الهندية إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، موضحة أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكر متحدث باسم شرطة نيودلهي في بيان إن الانفجار ألحق أضرارا بالنوافذ الزجاجية لثلاث سيارات كانت متوقفة قرب مكان الانفجار.

وأضاف البيان "الانطباعات الأولية تشير إلى محاولة خبيثة لإثارة حالة من الهرج".

Watch | A minor blast took place outside the Israel embassy in central Delhi on Friday evening, the police have said, adding that no injuries had been reported. Read here: https://t.co/qYVC7Zos5h pic.twitter.com/uzjp6k22wB — NDTV (@ndtv) January 29, 2021

​​ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمنطقة السفارة الإسرائيلية يوضح حدوث انفجار بالقرب من مقرها في نيودلهي.

وصدر إنذار في جميع المطارات والمنشآت المهمة والمباني الحكومية بسبب الانفجار المبلغ عنه في نيودلهي.

ووقع الانفجار بعد قليل من مشاركة الرئيس الهندي رام ناث كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي في احتفال عسكري على بعد كيلومتر واحد من المكان.