"يونيسف": نتوقع زيادة الطلب على لقاحات كوفيد في النصف الأول من العام

وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية للمنظمة، في كلمة خلال مناسبة نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الجمعة: "ما حدث في عالمنا هو حدوث زيادة هائلة في الطلب هنا في النصف الأول من العام، ولكن، يبدو الأمر من منظور التصنيع والتوافر أن الإمدادات ستكون متوافرة في النصف الثاني من العام. وبالتالي، فإن الزمن يمثل مشكلة وقضية كبيرة لكنه يمنحنا الوقت للتخطيط"، وفق وكالة "رويترز".

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية التي وقعت شراكة مع يونيسف في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الطلب على شحن البضائع يتسبب في نقص الحاويات الفارغة في السوق.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إنها تأمل بتوفير نحو نصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في الربع الأول من العام المقبل.

وصرحت كبيرة علماء المنظمة سوميا سواميناثان، أن "الهدف النهائي هو توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة بحلول نهاية 2021، ما سيكون كافيا لتلقيح 20 في المئة من سكان الدول التي تشملها آلية COVAX".

حتى الآن، انضمت 189 دولة إلى برنامج COVAX، الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية. ويسعى البرنامج إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات.

وتتمثل خطة COVAX الأولية في تطعيم 20 في المئة من السكان الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك العاملين الصحيين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.