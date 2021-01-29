ماكرون: الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة السلاح النووي قصير جدا

صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بأن "الوقت المتبقي لمنع إيران من حيازة السلاح النووي قصير جدا".

وأضاف ماكرون في حديث أدلى به لقناة "العربية": يجب تجنب خطأ عام 2015 عندما استبعدت القوى الإقليمية عن الاتفاق مع إيران، فيجب ضم السعودية إلى أي مفاوضات بشأن الاتفاق مع إيران".

ماكرون للعربية: الوقت المتبقي لنا لمنع إيران من حيازة السلاح النووي قصير جدا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 29, 2021

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن التفاوض مع إيران سيكون صارما جدا.

وتطرق ماكرون خلال حديثه للملف اللبناني، حيث أكد أنه سيجري زيارة ثالثة للبنان بعد التحقق من أمور أساسية، مؤكدا أن النظام اللبناني في مأزق بسبب الحلف بين الفساد والترهيب.

وفي وقت سابق، قال مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، إن بلاده لم تغادر الاتفاق النووي حتى تعود إليه، وذلك ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي الذي اشترط عودة إيران إلى الاتفاق النووي، قبل عودة أمريكا إليه.

وأضاف واعظي: "لم نغادر الاتفاق لنعود إليه، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الاتفاق عندما نتأكد من أن أوروبا والولايات المتحدة تفيان بالتزاماتهما"، وفقا لوكالة "إرنا".

وتابع: "لقد تفاوضنا وأغلق ملف التفاوض حول الاتفاق النووي، كان موقفنا من الاتفاق واضحا منذ البداية، وما زلنا على نفس الموقف".