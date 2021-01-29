إيلون ماسك غاضبا: لهذه الأسباب لن يصل البشر إلى المريخ أبدا

انتقد أغنى رجل في العالم، الملياردير إيلون ماسك، الخميس، الهيكل التنظيمي لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، واصفا إياه بـ"المعيب".

وجاءت انتقادات رئيس شركتي "تيسلا" للسيارات الكهربائية و"سبايس إكس" الفضائية للسلطات الأميركية، بعد ساعات من إرجاء عملية إطلاق المركبة الفضائية "ستارشيب" التابعة لشركة "سبياس أكس"، من يوم الخميس إلى الجمعة، دون تقديم تفسير.

وكتب إيلون ماسك في تغريدة على "تويتر"، إن "قسم الفضاء التابع لإدارة الطيران الفيدرالية لديه هيكل تنظيمي معيب. حفنة من عمليات الإطلاق غير الضرورية تتم كل عام من عدد قليل من المنشآت الحكومية، وبموجب هذه القواعد، لن تصل البشرية أبدا إلى كوكب المريخ".

Unlike its aircraft division, which is fine, the FAA space division has a fundamentally broken regulatory structure. Their rules are meant for a handful of expendable launches per year from a few government facilities. Under those rules, humanity will never get to Mars. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

وكانت المركبة الفضائية "ستارشيب" تقف على منصة الإطلاق معدة للطيران ومعبأة بالوقود، يوم الخميس، لكن لم يتم إعطاء الضوء الأخضر لها.

وكان النموذج الأولي لصاروخ "ستارشيب" العملاق، الذي تعتزم تصنيعه مستقبلا شركة "سبايس إكس"، تحطم في ديسمبر الماضي، وأحدث على الأرض كرة نار كبيرة رغم نجاح تجربة إقلاعه وارتفاعه انطلاقا من ساحل تكساس الأمريكية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وانطلق النموذج الأولي المسمى "ستارشيب سيريال نامبر 8" بشكل صحيح، وارتفع بالتدريج في خط مستقيم قبل أن يتوقف أحد محركاته الثلاثة، ثم يتبعه الثاني فالثالث ليبدأ الصاروخ رحلة العودة إلى الأرض.

وقبل ثوانٍ من الهبوط، أعيد تشغيل المحركات من أجل إعادة الصاروخ إلى وضع الهبوط المستقيم وإبطاء سقوطه، لكن السرعة كانت كبيرة للغاية، فجاء ارتطامه بالأرض عنيفا، ما أدى إلى انفجاره.

وكان إيلون ماسك أعرب عن ثقته من أنه سيكون من الممكن قريبًا إرسال حوالي 100 ألف شخص سنويًا إلى المريخ، من خلال بناء عدد كبير من السفن الفضائية، والتي ستكون قادرة على تنفيذ ثلاث رحلات كل يوم.

وذكر أنه أنه إذا تم بناء مئة من هذه السفن خلال 10 سنوات، فسيصبح السفر الجماعي إلى الكوكب الأحمر حقيقة واقعة.