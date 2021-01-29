بعد لقائه أردوغان... ظريف يكشف عن الطريقة الوحيدة لاستعادة الاستقرار في المنطقة

كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع بينه وبين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وغرد ظريف عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه أجرى "محادثات بناءة وودية ومثمرة مع الرئيس التركي، ناقشا خلالها العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بشأن سوريا والعراق والقوقاز".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أنه اتفق مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن "الطريقة الوحيدة لاستعادة الاستقرار في المنطقة هي من خلال التعاون".

Constructive, friendly, & fruitful conversations in Turkey with President @RTErdogan & FM @MevlutCavusoglu.



Discussed expansion of bilateral ties & regional cooperation—Syria, Iraq, & the Caucuses.



Concurred that the only way to restore stability in the region is thru synergy. pic.twitter.com/f1pdKknXWH — Javad Zarif (@JZarif) January 29, 2021

​ووصل وزير الخارجية الإيراني، أمس الخميس، إلى العاصمة التركية إسطنبول، المحطة الخامسة والأخيرة من جولته الإقليمية، إذ زار قبلها باكو وموسكو ويريفان وتبليسي.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign affairs of the Russian Federation ظريف: العلاقات الإيرانية الروسية "أطول من تاريخ أمريكا"

وكان محمد جواد ظريف صرح للصحفيين لدى وصوله إلى اسطنبول أن "علاقاتنا مع تركيا مهمة للغاية، ومن المهم التشاور والاتفاق مع تركيا بشأن القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأشار إلى ضرورة إيجاد سلام دائم في منطقة القوقاز من خلال التعاون مع دول المنطقة.

وقال: "خلال زياراتي إلى دول أذربيجان وأرمينيا وروسيا وجورجيا، طرحت هذا الموضوع بالتفصيل مع كبار المسؤولين في هذه الدول، وفي لقاءاتنا مع الأشقاء في تركيا، سنتابع هذه القضايا لبحث مجالات التعاون، لا سيما في مجال الترانزيت وتوفير طرق النقل بعد الحرب في قره باغ".

وحول الآلية السداسية لمنطقة قره باغ، قال وزير الخارجية الإيراني: "لقد طرح الرئيس التركي أردوغان هذه المسألة في الماضي؛ لقد تحدثت إلى مسؤولين آخرين في المنطقة حول هذا الموضوع، وسأناقش نتيجة هذه المحادثات مع السلطات التركية".

وتابع ظريف قائلا أن "هذا الموضوع بالتأكيد مهم جدا كواحد من طرق التعاون خاصة في مجال الترانزيت رغم وجود بعض العقبات التي نأمل إزالتها".