مركز المراقبة الروسي التركي يعلن عن موعد بداية عمله في أذربيجان

أعلنت جهات رسمية، اليوم الجمعة، أن المركز المشترك الروسي التركي لمراقبة وقف إطلاق النار، سيبدأ العمل في 30 يناير/ كانون الثاني الجاري، في منطقة أغدام الأذربيجانية.

باكو- سبوتنيك. وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك: "إن مركزالمراقبة الروسي التركي لمراقبة وقف إطلاق النار سيبدأ العمل غدا السبت".

وبحسب المصدر، ستتم المراقبة أيضا بمساعدة طائرات دون طيار، ويشارك في المركز 60 عسكريا روسيا و60 آخرون من تركيا. ويقع مركز المراقبة في منطقة أغدام الأذربيجانية، التي خضعت لسيطرة العاصمة باكو.

ومن جانبه، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم، محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، وصرح خلال المكالمة بأن "المركز الروسي التركي لمراقبة وقف إطلاق النار، اكتمل وسيبدأ نشاطه غدا"، وفقا لوكالة الأنباء التركية.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakan Akar, görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı Ortak Merkez tamamlandı, yarın faaliyetlerine başlayacak.” dedi.https://t.co/2cYq4SooOY pic.twitter.com/ef29i2Osem — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2021

وقال الوزير أكار: "أجرينا تقييمات مع ذاكر حسنوف حول ما قمنا به وما سنفعله في مسائل الدفاع والأمن".

وأضاف أكار: "وقعنا مذكرة تفاهم بشأن المركز الروسي التركي المشترك، المقرر إنشاؤه من أجل مراقبة وضبط وقف إطلاق النار في قره باغ، مع نظيري الروسي، سيرغي شويغو، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

وأوضح أكار بأن "هذا المركز المشترك سيسمح بتكثيف الأنشطة المتعلقة بإقرار السلام في المنطقة، والدفاع عن حقوق وقوانين الأشقاء الأذربيجانيين".

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر 2020.