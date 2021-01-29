سماع دوي صافرات الإنذار في بعض مناطق غرب العاصمة الإيرانية

أفادت مواقع إخبارية إيرانية غير رسمية، اليوم السبت، بأن صافرات الإنذار دوت لفترة في غرب العاصمة الإيرانية طهران.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "سيباه نيوز" المقربة من الحرس الثوري الايراني وبعض المواقع الأخرى غير الرسمية، عن بعض النشطاء الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، قولهم بأن أصوات صافرات الإنذار دوت في غرب طهران لعدة دقائق دون معرفة السبب وراء ذلك.

ولفتت الوكالة، إلى أن بعض منهم لم يسمع صفارات الإنذار تلك في العاصمة طهران منذ زمن بعيد.