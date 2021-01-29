مساعد عمدة طهران يكشف سبب صوت صفارات الإنذار غربي العاصمة طهران

أعلن المساعد الأمني لعمدة طهران، حميد رضا جودرزي، اليوم السبت، أن صوت الإنذار الذي صدر في بعض المناطق الغربية من طهران كان ناتجا عن عطل في أحد أنظمة الصوت.

موسكو – سبوتنيك. وقال المتحدث، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم: "فيما يتعلق بصوت الإنذار الذي صدر في بعض المناطق الغربية من طهران، كان هذا الصوت ناتج عن عطل في أحد أنظمة الصوت (الإنذار) بأحد المراكز القريبة من مدينة ازمايش في العاصمة طهران، والذي انقطع بعد بضع دقائق".

وأضاف: "لا توجد مشكلات أمنية ولا داعي للقلق".

وفي وقت سابق، أفادت مواقع إخبارية إيرانية غير رسمية، بأن صافرات الإنذار دوت لفترة في غرب العاصمة الإيرانية طهران.

أفاد بعض النشطاء الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي بسماع صوت صافرة إنذار لبضع دقائق، غربي #طهران. فيما ذكر البعض أنه لم يسمع بمثل هذه الصافرة منذ الحرب العراقية الإيرانية pic.twitter.com/mgklEM2H5F — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) January 29, 2021

ونقلت وكالة "سيباه نيوز" المقربة من الحرس الثوري الايراني وبعض المواقع الأخرى غير الرسمية، عن بعض النشطاء الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، قولهم بأن أصوات صافرات الإنذار دوت في غرب طهران لعدة دقائق دون معرفة السبب وراء ذلك.

ولفتت الوكالة، إلى أن بعض منهم لم يسمع صفارات الإنذار تلك في العاصمة طهران منذ زمن بعيد.