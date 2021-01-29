طائرة تركية تغير مسارها إلى باكو بسبب سوء الظروف الجوية في طهران

أعلن مطار الإمام الخميني، اليوم السبت، أن طائرة تركية قد غيرت مسارها إلى العاصمة الأذربيجانية باكو بسبب سوء الظروف الجوية في العاصمة الإيرانية.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان مكتب العلاقات العامة بمطار الإمام الخميني: "قام طيار الطائرة التركية بتغيير مسارها إلى باكو بسبب سوء الأحوال الجوية، وعند استقرار الأحوال الجوية في العاصمة الإيرانية ستعود الطائرة إلى طهران".

ونفى المساعد الأمني لعمدة طهران، حميد رضا جودرزي،، في وقت سابق، ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سقوط طائرة في غرب طهران قائلا إنه "أمر غير صحيح".

وأعلن جودرزي أن صوت الإنذار الذي صدر في بعض المناطق الغربية من طهران كان ناتجا عن عطل في أحد أنظمة الصوت.

وقال"فيما يتعلق بصوت الإنذار الذي صدر في بعض المناطق الغربية من طهران، كان هذا الصوت ناتج عن عطل في أحد أنظمة الصوت (الإنذار) بأحد المراكز القريبة من مدينة ازمايش في العاصمة طهران، والذي انقطع بعد بضع دقائق".

وفي وقت سابق، أفادت مواقع إخبارية إيرانية غير رسمية، بأن صافرات الإنذار دوت لفترة في غرب العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت وكالة "سيباه نيوز" المقربة من الحرس الثوري الايراني وبعض المواقع الأخرى غير الرسمية، عن بعض النشطاء الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، قولهم بأن أصوات صافرات الإنذار دوت في غرب طهران لعدة دقائق دون معرفة السبب وراء ذلك.