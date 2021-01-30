مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية بكوبا

أعلنت القوات المسلحة الكوبية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم الجمعة في تحطم طائرة مروحية كانت في طريقها من إقليم هولغوين إلى غوانتانامو شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن المروحية "تحطمت فوق تلة وتوفي الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها". بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف البيان إنه: "جرى تشكيل لجنة للتحقيق في سبب الحادث".