إلزام مستخدمي وسائل النقل ارتداء الكمامات في أمريكا

أصدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمرًا يوم الجمعة يلزم ارتداء الكمامات في وسائل النقل، بما في ذلك الطائرات والباصات وسيارات الأجرة والقطارات، ابتداءا يوم الاثنين القادم.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض، أن أمر فرض ارتداء الكمامات سيدخل حيز التنفيذ الساعة 11:59 مساء في 1 فبراير/شباط. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وسيضم القانون الجديد، سيارات الركوب المشتركة ومترو الأنفاق وسيعتبر عدم ارتداء كمامة انتهاكًا للقانون الفيدرالي. لا ينطبق الأمر على السيارات الخاصة أو الشاحنات التجارية التي يقودها سائق واحد.

واتبعت مراكز السيطرة على الأمراض توجيه الرئيس الأمريكي جو بايدن ليوم 21 يناير/كانون الثاني، الذي ينص على "اتخاذ إجراء فوري" لفرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل ومراكز النقل.

في وقت سابق، وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي كورونا المعتمدين في الولايات المتحدة (فايزر وموديرنا).