الاستخبارات الأمريكية تتوصل إلى حقائق غامضة عن ليلة ما قبل اقتحام الكونغرس

كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الجمعة، تفاصيل استخباراتية متعلقة بمحاولة تفجير مقري الحزبين الديمقراطي والجمهوري قبل يوم واحد من اقتحام الكونغرس.

وذكرت وكالة "سي ان ان" الأمريكية أن ​مكتب التحقيقات الفيدرالي​ أعلن أنه اكتشف قنبلتين قرب مقري الحزبين الديمقراطي والجمهوري في 6 كانون الثاني، تم زرعهما في الليلة التي سبقت اقتحام مبنى ​الكونغرس​.

ولفتت الوكالة إلى أن السلطات ​الفيدرالية​ زادت مرة أخرى المكافأة على المعلومات حول من وضع القنبلتين لتصبح 100 ألف ​دولار​، وأصدرت ​تفاصيل​ وصورا جديدة لمشتبه به.

وأشارت إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حدد أيضا أحذية المشتبه به على أنها أحذية من نوع Nike Air Max Speed ​​Turf ذات لون أصفر وأسود ورمادي. كما نشر صورا محسنة لها، إلى جانب صور القنبلتين، لافتة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بالفعل بزيادة المكافأة مرة واحدة - إلى 75 ألف دولار - في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكرت شبكة CNN بوقت سابق أن القنابل كانت بطول ثماني بوصات وموصولة بمؤقتات ومليئة بمسحوق متفجر.

وأعرب المحققون لدى فحصهم بقايا الأجهزة في معمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في ​فيرجينيا​، عن قلقهم من أن المفجر لا يزال في العمل، لافتة إلى أن هذا الجانب من التحقيق، لا يزال واحدا من أكثر الألغاز إثارة للقلق بالنسبة لسلطات إنفاذ القانون في ​الولايات المتحدة​.