أول زعيم في الشرق الأوسط يتحدث عن موجة رابعة من فيروس "كورونا" في بلاده

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، أن "اللقاح الوطني المحلي لفيروس كورونا المستجد سيدخل مرحلة الإنتاج المكثف في غضون الأشهر المقبلة التي تصادف العام الإيراني القادم، (يبدأ في 21 مارس/ آذار) محذرا من الموجة الرابعة من فيروس كورونا.