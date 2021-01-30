"صافرات إنذار وانقطاع الكهرباء"... إيران تحسم الجدل حول تحليق مقاتلات إسرائيلية فوق طهران

علقت، القوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، على الأنباء التي تحدثت الليلة الماضية عن تحليق مقاتلات إسرائيلية من طراز F-35 فوق العاصمة طهران.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مصدر وصفته بالمسؤول المطلع في القوات المسلحة قوله، إن "ما تردد عن وصول مقاتلات إسرائيلية من طراز F-35 إلى سماء البلاد، كذبة"، مضيفا "أن حادثة الليلة الماضية بشأن إطلاق صفارات إنذار شديدة في مناطق سكنية أعقبه قطع التيار الكهربائي، لا علاقة لها بالتهديدات الجوية التي من شأنها تفعيل نظام الدفاع الجوي في البلاد".

وكان الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلاً: "على ما يبدو طائرات شبح F-35 مجهولة الهوية تسرح وتمرح في سماء طهران في هذه الأثناء"، مضيفا: "لا تصدقوا الرواية الإيرانية عن أحداث ليلة أمس في طهران. لا أقدر أن أفصح للأسف عن مزيد من المعلومات. فهمكم كفاية".

لا تصدقوا الرواية الايرانية عن احداث ليلة امس في طهران. لا اقدر ان افصح للاسف عن المزيد من المعلومات. فهمكم كفاية. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) January 30, 2021

​وأفادت مواقع إخبارية إيرانية غير رسمية، أمس الجمعه، بأن صافرات الإنذار دوت لفترة في غرب العاصمة الإيرانية طهران.

ونقلت وكالة "سيباه نيوز" المقربة من الحرس الثوري الإيراني وبعض المواقع الأخرى غير الرسمية، عن بعض النشطاء الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، قولهم بأن أصوات صافرات الإنذار دوت في غرب طهران لعدة دقائق دون معرفة السبب وراء ذلك. ولفتت الوكالة، إلى أن بعض منهم لم يسمع صفارات الإنذار تلك في العاصمة طهران منذ زمن بعيد.

من جانبه، أعلن المساعد الأمني لعمدة طهران، حميد رضا جودرزي، أن صوت الإنذار الذي صدر في بعض المناطق الغربية من طهران كان ناتجا عن عطل في أحد أنظمة الصوت. وقال: "فيما يتعلق بصوت الإنذار الذي صدر في بعض المناطق الغربية من طهران، كان هذا الصوت ناتج عن عطل في أحد أنظمة الصوت (الإنذار) بأحد المراكز القريبة من مدينة ازمايش في العاصمة طهران، والذي انقطع بعد بضع دقائق". وأضاف: "لا توجد مشكلات أمنية ولا داعي للقلق".