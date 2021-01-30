موسكو تقيم أهمية المركز الروسي التركي في ناغورنو قرة باغ

قال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، إن المركز الروسي التركي لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة نزاع ناغورنو قرة باغ سيسهم في إرساء سلام دائم في المنطقة.

وبحسب موقع "تي في زفيزدا"، تحدث فومين عن هذا في حفل افتتاح المركز اليوم السبت، قائلا:

"نعرب عن ثقتنا بأن عمل المركز المشترك سيسهم في إرساء سلام دائم في منطقة قرة باغ التي طالت معاناتها".

وبحسب فومين، قامت أذربيجان، بقيادة الرئيس إلهام علييف، بعمل هائل في إنشاء المركز وتجهيزه.

وأشار نائب وزير الدفاع إلى أنه منذ البداية، تم تنظيم تعاون وثيق مع وزارة الدفاع التركية. سمح القسم في وقت قصير بوضع وتوقيع الوثائق التنظيمية اللازمة لعمل المركز المشترك.

سيقوم المختصون بالمركز بجمع وتلخيص والتحقق من المعلومات حول التقيد بنظام وقف إطلاق النار وعن الأعمال التي تنتهك الاتفاقات التي توصل إليها الطرفان. ويتم التأكيد على أن السيطرة ستتم من خلال استخدام طائرات بدون طيار وتقييم البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر أخرى.

وشارك في حفل افتتاح المركز وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر عسكر أوغلو حسنوف ونائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين ونائب وزير الدفاع الوطني التركي يونس إمري كاراوسمان أوغلو.

يتم تمثيل أفراد المركز المشترك على أساس التكافؤ، أي ما يصل إلى 60 عسكريًا من كل جانب. ولدى المركز خطوط اتصال مباشرة مع هيئات القيادة العسكرية لأطراف النزاع ومقرات قوة حفظ السلام الروسية.