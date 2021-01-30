رغم الانتقادات... بنغلاديش تنقل مزيدا من الروهينجا لجزيرة نائية

كشف مسؤول بحري في بنغلاديش، عن نقل مجموعة جديدة من لاجئي الروهينجا المسلمين إلى جزيرة نائية في خليج البنغال.

ونقلت "رويترز" عن العميد البحري عبد الله المأمون تشودري الضابط المسؤول عن الجزيرة أن خمس سفن نقلت 1466 من اللاجئين الروهينجا ومتعلقاتهم اليوم السبت إلى الجزيرة.

وأشار إلى أن اللاجئين تم نقلهم في البداية من المخيمات التي كانوا يقيمون فيها إلى مدينة شيتاجونج الساحلية القريبة، قبل نقلهم إلى الجزيرة.

وأوضح أنهم استقبلوا على مدار اليومين الماضيين 3242 من الروهينجا، مؤكدا أن "الجميع سعداء بالترتيبات هنا".

وتعد هذه المجموعة هي الأحدث التي تنضم إلى ما لا يقل عن 6700 لاجئ من الروهينجا من ميانمار المجاورة أرسلتهم بنجلادش إلى جزيرة باشان شار منذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول، من مخيمات حدودية حيث يعيش مليون شخص في أكواخ متهالكة.

وتقول السلطات في بنغلاديش إن عملية نقل اللاجئين تتم بشكل طوعي، إلا أن بعض اللاجئين من مجموعة سابقة ذكروا أن عملية نقلهم تمت بالإكراه.

ونقلت بنغلاديش 1776 من مسلمي الروهينجا إلى الجزيرة يوم أمس الجمعة.

ولا يُسمح لمسلمي لروهينجا، وهم أقلية فرت من العنف في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، بالانتقال من الجزيرة دون إذن الحكومة.

وتأتي عمليات نقل اللاجئين على الرغم من انتقادات من جماعات معنية بالحقوق أبدت مخاوفها من مخاطر العواصف والفيضانات على الجزيرة.