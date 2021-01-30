احتجاجات في باريس والشرطة تتدخل... فيديو

استخدمت الشرطة في باريس خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، الذين ألقوا الزجاجات والمفرقعات النارية على ضباط إنفاذ القانون.

وأكد مراسل "سبوتنيك" أنه في حوالي الساعة الخامسة مساء، بدأت مجموعات من الشباب الذين انضموا إلى الاحتجاج ضد مشروع قانون "الأمن العالمي" في ساحة الجمهورية، في استفزاز الشرطة بإلقاء أشياء مختلفة عليهم.

رداً على ذلك، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وبدأت الاعتقالات.

من جهة ثانية كانت الحكومة الفرنسية، أصدرت يوم أمس الجمعة، قرارا بغلق جميع المراكز التجارية، ما عدا محلات الأغذية، لمواجهة الموجة الثالثة من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت الحكومة الفرنسية، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الشرطة ستتعامل مع المخالفين لقرارات "حظر التجول".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، إنه تم اكتشاف سلاسلة فيروس كورونا الجديدة، التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

ووصف كاستكس الأمر بأنه يشكل خطرا حقيقيا على فرنسا، وإن كانت البلاد لا تزال تحاول تجنب "إغلاق ثالث" على مستوى البلاد.

وبدلاً من ذلك، قال كاستكس إن "فرنسا ستزيد من تشديد الرقابة على فيروس كورونا على حدودها".

وتابع بقوله: "كما سنسعى لتقليل عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول مراكز التسوق وزيادة ضوابط الشرطة ضد الأشخاص الذين يخالفون حظر التجول الليلي".

واستمر بقوله: "اعتبارا من اليوم الأحد، سيتم حظر جميع الوافدين إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي، وباستثناء الرحلات الضرورية فقط، وسيظهر جميع الزوار من دول الاتحاد الأوروبي إلى إظهار اختبار سلبي لعدم الإصابة بفيروس كورونا".

واستدرك: "كما أن جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق غير الغذائية الأكبر من 20 ألف متر، سيتم إغلاقها، وتعزيز وتشجيع قواعد العمل من المنزل في كافة القطاعات".