صحيفة: وريثة متاجر شهيرة مولت تجمعا سبق اقتحام الكونجرس

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، إن مساهمة بارزة في حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مولت تجمعا سبق عملية اقتحام مبنى الكونجرس في السادس من الشهر الجاري.

وذكرت الصحيفة أن وريثة سلسلة متاجر بابليكس تبرعت بنحو 300 ألف دولار لتمويل تجمع سبق اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكونجرس.

وأوضحت الصحيفة أن مقدم البرامج اليميني المتطرف أليكس جونز سهل التمويل المقدم من جولي جينكينز فانسيلي، وهي من الممولين البارزين لحملة ترامب 2020.

وأضافت أن أموالها ساهمت بنصيب الأسد في تنظيم ذلك الحشد الذي بلغت تكلفته 500 ألف دولار في متنزه إليبس حيث تحدث ترامب وحث أنصاره على "القتال".

في المقابل، قالت سلسلة متاجر بابليكس على "تويتر" إن فانسيلي ليست موظفة في السلسلة "ولا تشارك أيضا في عملياتنا التجارية، ولا تمثل الشركة بأي شكل من الأشكال. ولا يمكننا التعليق على تصرفات السيدة فانسيلي".

وجرى اعتقال أكثر من 135 شخصا فيما يتعلق بالهجوم الذي وقع في السادس من يناير/ كانون الثاني على مبنى الكونجرس حيث كان الأعضاء مجتمعين للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

وتوفي خمسة أشخاص بينهم رجل شرطة في مبنى الكونجرس.