سفينة تنشطر إلى نصفين أمام سواحل تركيا... فيديو

رصد مقطع فيديو لحظات مروعة لانشطار سفينة شحن إلى نصفين قبل أن تغرق قبالة السواحل التركية في البحر الأسود بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن الفيديو يرصد لحظات ما قبل غرق سفينة الشحن، الذي وقع يوم 17 يناير/ كانون الثاني قبالة سواحل ولاية بارتين التركية المطلة على البحر الأسود شمال البلاد.

Harrowing new video released by the Turkish Maritime Authority shows the moment a cargo ship snapped in half due to bad weather earlier in the month, as crew made a mayday call. Three people died in the incident and at least six others were rescued. https://t.co/949DOdBopw pic.twitter.com/PzPfmCINRj — ABC News (@ABC) January 30, 2021

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن السلطات التركية أعلنت أنه عمليات البحث عن طاقم السفينة أسفر عن إنقاذ 6 أشخاص بينما لقي 3 مصرعهم.

وتحمل السفينة اسم "أرفين" ويتكون طاقمها من 12 شخصا بينهم 10 أوكرانيين ومواطنين روسيين، بحسب الشبكة التي أشارت إلى أنها كانت متجهة من جورجيا إلى بلغاريا، قبل أن تغرق قبالة سواحل مقاطعة بارتين التركية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، عقب الحادث، إرسال البحرية التركية فرقاطة إلى منطقة إنكومو بإقليم بارتين في البحر الأسود لدعم عمليات البحث والإنقاذ على طاقم السفينة.