أردوغان يؤكد لزعيم الحزب المسيحي الألماني على أهمية توثيق التعاون بين أنقرة وبرلين

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، وخليفة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المحتمل، أرمين لاشيت، خلال اتصال هاتفي، عن ثقته باستمرار وتوثيق التعاون بين أنقرة وبرلين.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الرئاسة التركية، في بيان اليوم السبت إن

أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بزعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت، وأعرب عن ثقته بإقامة تعاون وثيق مع لاشيت على غرار التعاون مع ميركل".

وأضاف البيان أن "أردوغان أعرب عن ثقته بأن لاشيت سيواصل موقفه حيال العلاقات التي تربط بين تركيا وألمانيا والجالية التركية في ألمانيا، وأن المسؤولين الألمان سيقومون باتخاذ التدابير اللازمة حيال الاعتداءات المتزايدة على الأتراك والجوامع في ألمانيا وإجراء التحقيقات المتعلقة بذلك".

وأعرب أردوغان عن "أمله في أن لاشيت سيبذل جهدا من أجل تعزيز العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بأجندة ملموسة وإيجابية خلال المرحلة المقبلة".

هذا وأعلن ممثل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا، في 16 كانون الثاني/ يناير، انتخاب أرمين لاشيت زعيم جديد للحزب، والذي قد يحل محل ميركل بعد الانتخابات العامة في آيلول/ سبتمبر.

وقال ممثل الحزب "حصل أرمين لاشيت على 521 صوت، وفريدريخ ميرتس على 466 صوت، وبالتالي فإن لاشيت فاز في الانتخابات بأغلبية الأصوات".

هذا ويشغل لاشيت منصب رئيس وزراء أحد أكبر الأقاليم الألمانية الفدرالية إلى جانب بافاريا، وهي ولاية شمال الراين وستفاليا، وهو الوحيد من المرشحين الذين يتمتع بخبرة قيادة إقليم، كما أنه يتزعم أكبر فرع للحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا.

ويعتبر لاشيت من أنصار الوسط، أي أنه مستعد للتعاون السياسي مع القوى اليسارية ولا سيما مع الديمقراطيين الاشتراكيين الألمان، الذين يعتبرون جزء من الحكومة الائتلافية الحالية للمستشارة ميركل.