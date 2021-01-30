البرتغال: لدينا 7 أسرة فقط شاغرة بالعناية المركزة لمرضى كورونا

أعلنت الحكومة البرتغالية، اليوم السبت، أنه لم يبق لديها سوى 7 أسرة شاغرة في وحدات العناية المركزة المعدة لمرضى فيروس كورونا المستجد، في برها الرئيسي.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد أظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن من بين 850 سريرا لوحدات العناية المركزة تم شغل 843 سريرا.

ويتوفر في البلد البالغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة، 420 سريرا إضافيا في وحدات العناية المركزة، مخصصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات اليومية بلغ 12435 حالة، بانخفاض عن الرقم القياسي المسجل يوم الخميس، في حين سجلت 293 وفاة.

وحتى الآن، بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البرتغال 12179، فضلا عن 711018 إصابة.

وفي الإطار ذاته ذكرت وزارة العدل يوم الجمعة أن معهد الطب الشرعي التابع لها طالب بتوفير شاحنة تبريد من أجل حفظ الجثث وذلك لأن دور الجنازات غير قادرة على استيعاب الوفيات بالسرعة الكافية.

وفي ظل انخفاض عدد الأسرة الشاغرة في البر الرئيسي، نقلت السلطات جوا ثلاثة مرضى يحتاجون إلى رعاية فائقة يوم الجمعة من لشبونة إلى جزيرة ماديرا البرتغالية حيث يواجه النظام الصحي ضغوطا أقل.