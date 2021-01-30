تسجيل
22:15 GMT30 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أفراد من جماعة القوزاق يشاركون الشرطة الروسية في دوريات بشوارع روزي خلال تطبيق نظام العزل الذاتي وتصاريح المرور في ضواحي موسكو، 13 أبريل 2020

    "الصحفيين الروس": سنعمل على تغطية الاحتجاجات المحتملة غير المصرح بها في عموم روسيا

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104516/61/1045166102_0:332:3049:2047_1200x675_80_0_0_4c5f7b6f2e239a7135f03b3e6b575b73.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202101301047958197-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7/

    أعلن رئيس اتحاد الصحفيين الروس، فلاديمير سولوفيوف، أنه سيعمل على تغطية أي احتجاجات جديدة في البلاد، وذلك في أعقاب دعوات للاحتجاجات غير المصرح بها في عموم روسيا على وسائل التواصل الاجتماعي، غدا الأحد.

    موسكو-  سبوتنيك. وقال سولوفيوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت إن: "الاتحاد سيراقب الوضع (الاحتجاجات غير المصرح بها) بالطبع. كل فروعنا الإقليمية ستقوم بذلك".

    مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
    © Sputnik . Ekaterna Chesnakova
    الخارجية: موسكو سترد على تصريحات الدبلوماسيين الأمريكيين بشأن الاحتجاجات في روسيا

    وأوضح أنه: "تم نشر قائمة توصيات للصحفيين الذين سيغطون التظاهرات المرتقبة غدا، على الموقع الإلكتروني للنقابة"، لافتا إلى أنه "تم الطلب من جميع العاملين في مجال الإعلام ارتداء شارة صحفية".

    وحثت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، النشطاء وضباط الشرطة على الامتناع عن العنف وخرق القانون، وسط دعوات للاحتجاجات على مستوى البلاد، الأحد.

    وقالت موسكالكوفا، في بيان صدر عن مكتبها الصحفي، السبت إنه "انتشرت دعوات للمشاركة في حدث (احتجاجات) غير مصرح به.. أطلب منكم (المواطنين) عدم خرق القانون وتجنب التجمعات العامة غير القانونية".

    وطالبت "ضباط الشرطة والحرس الوطني عدم استخدام القوة الغاشمة وأساليب (السيطرة على الحشود) الأخرى التي تنتهك القانون".

    في المقابل، دعت وزارة الداخلية الروسية، السبت، المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في الاحتجاجات غير المصرح بها المقررة الأحد، لافتة إلى أن المخالفين للقانون والنظام سيكونون عرضة للمحاكمة.

    وقالت الناطقة باسم الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن "وزارة الداخلية الروسية تحث المواطنين على تجنب المشاركة في الأحداث غير المصرح بها. في ظل الظروف الحالية، هناك خطر متزايد من استفزازات من قبل منظميها والمشاركين النشطين بهدف تقويض النظام العام".

    وذكرت الناطق باسم الداخلية الروسية، أنه سيتم "اعتقال ومحاكمة المخالفين للقانون والنظام في الاحتجاجات غير المصرح بها".

    ولفتت إلى أن "بعض المناطق الروسية لا تزال تفرض قيودًا بسبب انتشار فيروس كورونا.. وفي ضوء ذلك، فإن الدعوات والمشاركة في الأحداث غير المصرح بها تعد انتهاكات للقانون".

    يشار إلى أنه في 23 كانون الثاني/يناير، شهدت عدة مناطق في روسيا، احتجاجات غير مصرح، تلبية لدعوة من أنصار المعارض أليكسي نافالني.

    انظر أيضا:

    "سبوتنيك لايت"... روسيا تعلن عن موعد طرح اللقاح الثالث "أحادي الجرعة" ضد فيروس كورونا
    روسيا تقدم مساعدات إنسانية لسكان القرى في محافظة اللاذقية السورية
    عودة "الضحية" من بين الأموات.. نافالني في روسيا
    الكلمات الدلالية:
    صحفيين, احتجاجات, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتجاجات في طرابلس، لبنان 26 يناير 2020
    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك