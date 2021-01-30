"الصحفيين الروس": سنعمل على تغطية الاحتجاجات المحتملة غير المصرح بها في عموم روسيا

أعلن رئيس اتحاد الصحفيين الروس، فلاديمير سولوفيوف، أنه سيعمل على تغطية أي احتجاجات جديدة في البلاد، وذلك في أعقاب دعوات للاحتجاجات غير المصرح بها في عموم روسيا على وسائل التواصل الاجتماعي، غدا الأحد.

موسكو- سبوتنيك. وقال سولوفيوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت إن: "الاتحاد سيراقب الوضع (الاحتجاجات غير المصرح بها) بالطبع. كل فروعنا الإقليمية ستقوم بذلك".

وأوضح أنه: "تم نشر قائمة توصيات للصحفيين الذين سيغطون التظاهرات المرتقبة غدا، على الموقع الإلكتروني للنقابة"، لافتا إلى أنه "تم الطلب من جميع العاملين في مجال الإعلام ارتداء شارة صحفية".

وحثت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، النشطاء وضباط الشرطة على الامتناع عن العنف وخرق القانون، وسط دعوات للاحتجاجات على مستوى البلاد، الأحد.

وقالت موسكالكوفا، في بيان صدر عن مكتبها الصحفي، السبت إنه "انتشرت دعوات للمشاركة في حدث (احتجاجات) غير مصرح به.. أطلب منكم (المواطنين) عدم خرق القانون وتجنب التجمعات العامة غير القانونية".

وطالبت "ضباط الشرطة والحرس الوطني عدم استخدام القوة الغاشمة وأساليب (السيطرة على الحشود) الأخرى التي تنتهك القانون".

في المقابل، دعت وزارة الداخلية الروسية، السبت، المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في الاحتجاجات غير المصرح بها المقررة الأحد، لافتة إلى أن المخالفين للقانون والنظام سيكونون عرضة للمحاكمة.

وقالت الناطقة باسم الداخلية الروسية، إيرينا فولك، إن "وزارة الداخلية الروسية تحث المواطنين على تجنب المشاركة في الأحداث غير المصرح بها. في ظل الظروف الحالية، هناك خطر متزايد من استفزازات من قبل منظميها والمشاركين النشطين بهدف تقويض النظام العام".

وذكرت الناطق باسم الداخلية الروسية، أنه سيتم "اعتقال ومحاكمة المخالفين للقانون والنظام في الاحتجاجات غير المصرح بها".

ولفتت إلى أن "بعض المناطق الروسية لا تزال تفرض قيودًا بسبب انتشار فيروس كورونا.. وفي ضوء ذلك، فإن الدعوات والمشاركة في الأحداث غير المصرح بها تعد انتهاكات للقانون".

يشار إلى أنه في 23 كانون الثاني/يناير، شهدت عدة مناطق في روسيا، احتجاجات غير مصرح، تلبية لدعوة من أنصار المعارض أليكسي نافالني.