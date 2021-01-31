مجموعة العمل الثلاثية حول قره باغ تعقد اجتماعها الأول في موسكو

عقد نواب رؤساء وزراء روسيا أليكسي أوفرشوك، وأذربيجان شاهين مصطفاييف، وأرمينيا مهير غريغوريان، يوم أمس السبت، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الثلاثية حول قره باغ في موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيان لمجلس الوزراء الروسي نشر على موقعه الإلكتروني "عقد نواب رؤساء وزراء روسيا أليكسي أوفرشوك، وأذربيجان شاهين مصطفاييف، وأرمينيا مهير غريغوريان، بتاريخ 30 كانون الثاني / يناير، تنفيذا للاتفاق الموقع بين رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وأذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في الـ11 من يناير الحالي، الاجتماع الأول حول قره باغ في موسكو".

وأضاف البيان: "ناقش المشاركون في الاجتماع المجالات الرئيسية للعمل المشترك المتعلقة بتنفيذ الفقرة 9 من البيان المشترك لقادة الدول الثلاث، والذي يشير إلى استئناف العلاقات الاقتصادية والنقل في قره باغ وفقرات أخرى".

وتابع: "اتفقت الأطراف على استكمال تشكيل المجموعات الفرعية من الخبراء بحلول الـ2 من فبراير المقبل، وعقد اجتماعاتها الأولى بحلول الـ5 فبراير 2021".

وأكد البيان على أن "الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الثلاثية سيعقد في موسكو، وسيتم الاتفاق على الموعد من قبل الرؤساء المشاركين".

وخلال لقاء قادة روسيا، أذربيجان وأرمينيا في الـ 11 من الشهر الحالي تم الاتفاق على إنشاء مجموعة عمل مشتركة يترأسها نواب رؤساء وزراء الدول الثلاث، من أجل وضع خطط تنموية لتطوير ناغورني قره باغ بحلول 1 آذار/مارس.

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد توصلتا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، برعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي نزاعا في إقليم قره باغ استمر نحو شهر نصف. حيث ينص الاتفاق على توقف القوات الأرمنية الأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.