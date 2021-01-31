خامنئي يفاجئ الإيرانيين ويكسر حجره المنزلي لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا

فاجأ المرشد الإيراني، آيه الله علي خامنئي، الإيرانيين، اليوم الأحد، وكسر حجره المنزلي لأول مرة، الذي كان يلتزم به منذ بدء تفشي وباء كورونا في إيران.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنه "مع انطلاق أيام عشرة الفجر وحلول الذكرى الثانية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، قام المرشد الأعلى آية الله علي الخامنئي، بزيارة مرقد الإمام الخميني الراحل وقرأ سورة الفاتحة على روحه".

وأضاف الوكالة الإيرانية إن "آية الله خامنئي زار أيضا مراقد شهداء الثورة والحرب المفروضة وبينهم الشهداء القادة بهشتي ورجائي وباهنر"، داعيا لهم بعلو الدرجات.

وتحيي إيران، اليوم الأحد، مراسم عشرة الفجر التي تتزامن مع عودة الإمام الخميني من المنفى قبل اثنين وأربعين عاما، وتقيم إيران مراسم بهذه المناسبة في مطار مهر آباد تخليدا لذكرى انتصار الثورة الإسلامية وانطلاقا لعشرة الفجر.

ومن المقرر، أن تقرع أجراس الكنائس وتطلق أبواق السفن الإيرانية عند الساعة التاسعة والنصف، كما ستنثر الطائرات الزهور على طول الطريق الذي قطعه الإمام من مطار مهر آباد الى جنة الزهراء في جنوب العاصمة طهران.