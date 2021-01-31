دخلت المرحلة الثالثة... الصين تطور 7 لقاحات محلية ضد كورونا

أعلن مدير عام ​علوم وتكنولوجيا​ التنمية الاجتماعية ب​وزارة​ ​العلوم​ والتكنولوجيا ​الصين​ية، وو يان بين، اليوم الأحد، أن 7 لقاحات محلية ضد فيروس كورونا دخلت المرحلة الثالثة من ​التجارب السريرية​ في البلاد".

ونقل موقع وزارة الصحة اليابانية تصريحات يان بين، الذي قال إن الخطوات الأخيرة التي تقوم بها السلطات الصينية في قضية تطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا مستمر، وبات للصين 16 لقاحا مختلفا يتم تطويرها بشكل ذاتي وعلى مراحل متعددة".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصينية أن أحد لقاحاتها المعمول على تطويره في المختبرات فاعل بنسبة 79 بالمئة.

وكان أول لقاح طورته شركة معهد بكين المحدودة للمنتجات البيولوجية التابعة للمجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية المنضوية تحت سينوفارم، حصل الشهر الفائت على موافقة سوقية مشروطة من الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية.