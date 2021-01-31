وفد التفاوض الحكومي الأفغاني: المفاوضات مع "طالبان" لم تصل إلى طريق مسدود

دعا وفد التفاوض الحكومي لمحادثات السلام الأفغانية في العاصمة القطرية، الدوحة، إلى انتهاز فرصة المحادثات لإحلال السلام ووقف العنف في البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وأكد وفد التفاوض الحكومي الأفغاني أن المفاوضات مع حركة طالبان لم تصل لطريق مسدود.

وقال الوفد في مؤتمر بالدوحة، اليوم الأحد، إن "المفاوضات لم تصل إلى طريق مسدود بعد، ولكن العملية تواجه تعطيلا، والسبب في ذلك هو حركة طالبان".

ودعا الوفد الحكومي "لعدم إضاعة الفرصة لحل المشكلة الأفغانية".

وأكد أعضاء الوفد أن "حركة طالبان لم تطرح شيئا خلال الاجتماعات التحضيرية، وقالوا إنهم سوف يحددون أولوياتهم بعد التشاور مع قياداتهم".

وفي السياق نفسه، أعلنت مديرية الأمن الوطني الأفغانية، صباح اليوم الأحد، أن القوات الخاصة الأفغانية ألقت القبض على حاكم ظل متمردي طالبان بولاية كابول.

ونشرت مديرية الأمن الوطني الأفغانية على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا رسميا قالت فيه إن القائم بأعمال حاكم الظل الإقليمي لحركة طالبان، قد تم اعتقاله من قبل القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني".

أضافت أن "زعيم طالبان المعتقل كان أيضا قائدا عسكريا لعدد من الولايات الأفغانية الوسطى. يذكر أن مسلحي طالبان، الذين حكموا البلاد قبل الإطاحة بهم في أواخر عام 2001، قد جددوا تمردهم المسلح، ما أسفر عن مقتل أفراد من قوات حكومية ومدنيين.

وقام ما يسمى بمجلس قيادتهم، بتعيين حكام وقضاة لما يقرب من 34 ولاية أفغانية. ونفى ذبيح الله مجاهد، المتحدث المزعوم باسم طالبان، هذا التقرير، ووصفه بأنه مزاعم لا أساس لها.