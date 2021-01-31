رئيس وزراء الهند يعلق على احتجاجات المزارعين في بلاده

علق رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​، على احتجاجات وتظاهرات المزارعين التي عمت مختلف أرجاء البلاد، وذلك ضد قانون الإصلاح الزراعي الجديد الذي فرضته السلطات الهندية.

ونقل موقع " zee5" الهندي تصريحات رئيس الوزراء الهندي الذي قال إن "​المزارعين​ الذين هاجموا القلعة الحمراء التاريخية في ​نيودلهي​ خلال احتجاجهم ضد الإصلاح الزراعي الأسبوع الجاري أهانوا البلاد برمتها، ولقد أحزنت إهانة العلم الثلاثي الألوان"، مشدداً على كون "​الحكومة​ ملتزمة بعصرنة الفلاحة" وأنها "تتخذ العديد من الخطوات في هذا الاتجاه".

وبدأ مزارعون هنود إضرابا عن الطعام، يوم أمس السبت، ولمدة يوم واحد احتجاجا على قوانين زراعية جديدة، وذلك بعد اشتباكات مع قوات الأمن استمرت أسبوعا وخلفت قتيلا ومئات الجرحى.

ويعمل بالقطاع الزراعي بالهند نحو نصف سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، وتعتبر الاضطرابات بين ما يقدر بنحو 150 مليون من المزارعين المالكين لأراض من أكبر التحديات أمام حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ توليه السلطة في 2014.

وفشلت 11 جولة من المحادثات بين النقابات الزراعية والحكومة في حل الأزمة، وعرضت الحكومة تعليق القوانين 18 شهرا، لكن الزراع يقولون إنهم سيواصلون الاحتجاج إلى أن يتقرر إلغاؤها تماما.