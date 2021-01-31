أنطونيو غوتيريش يحذر من خطر يهدد العالم بسبب القارة الأفريقية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى سد ما وصفه بـ "الفجوة العالمية" في محاربة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقال غوتيريش، إن وجود فجوة عالمية في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد، يعرض الجميع للخطر، مضيفا: "يجب أن تصل اللقاحات إلى كل شخص في كل مكان حول العالم".

More than 70 million #COVID19 vaccine doses have been administered so far.



Less than 20,000 of these were on the African continent.



A global immunity gap puts everyone at risk. We need a global vaccination campaign that reaches everyone, everywhere. — António Guterres (@antonioguterres) January 31, 2021

وتابع: "ما تم أخذه من اللقاحات حول العالم يتجاوز 70 مليون جرعة لقاح"، مضيفا: "لكن ما وصل القارة الأفريقية حتى الآن لم يتجاوز 20 ألف جرعة".

وقال أمين عام الأمم المتحدة إن هذا الرقم يكشف وجود فجوة كبيرة في توزيع لقاحات كورونا حول العالم، مؤكد أنها تمثل ثغرة في حائط الصد العالمي ضد فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 101 مليون مصاب، بينهم أكثر من مليوني حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.