ماكرون يوجه دعوة للفرنسيين

وجه الرئيس الفرنسي، ​إيمانويل ماكرون​، يوم أمس الأحد دعوة إلى المواطنين الفرنسيين من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، في تصريحه عبر صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "أيها المواطنون يجب بذل كل ما يمكن من أجل مكافحة تفشي وباء ​كورونا​ في هذا الظرف الصحي الحاسم بعد إعلان ​الحكومة​ تشديد القيود الوقائية".

J’ai confiance en nous. Les heures que nous vivons sont cruciales. Faisons tout pour freiner l’épidémie ensemble. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 30, 2021

وفي السياق نفسه، أعلن ​وزير الصحة​ الفرنسي، ​أوليفييه فيران،​ أن "سرعة تفشي السلالات ​الجديدة​ في بلاده أضعف منها في دول الجوار بنسبة 20 بالمائة إلى 30 بالمائة، مثلما تدل مؤشرات علمية أخرى، كتحليل مياه المجاري الملوثة، في العاصمة ​باريس​ على تراجع رقعة الفيروس مقابل استقرار نسبي لعدد ​الإصابات​ اليومي في كامل البلاد".

وخرجت احتجاجات جديدة، يوم أمس السبت، ضد مشروع قانون الأمن الشامل الفرنسي الذي يقول معارضون إنه سيحد من تصوير عناصر الشرطة ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.