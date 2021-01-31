بيسكوف يتحدث عن طبيعة المحادثة الهاتفية بين بوتين وبايدن

كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن المحادثة الهاتفية بين رئيسي روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين وجو بايدن، كانت ذات طابع عملي.

وذكر موقع "إزفيستيا" أن بيسكوف قال، اليوم الأحد، 31 يناير/كانون الثاني، على هواء قناة "روسيا 1" التلفزيونية إن الرئيسين أقرا بوجود خلافات تتطلب المناقشة:

"الصراحة تكمن في حقيقة أن الطرفين أكدا بشكل واضح وجود خلافات عميقة للغاية، لكنهما اتفقا في الوقت نفسه على أن وجود هذه الخلافات لا ينبغي أن يعني غياب الحوار، وعلى العكس من ذلك، تتطلب هذه الخلافات حوار مكثف بين البلدين".

كما وصف السكرتير الصحفي الرئاسي المحادثة بأنها "عملية" مجيبًا على سؤال حول وجود نوايا حسنة في الحوار.

في وقت سابق من اليوم ، قال بيسكوف إن تمديد معاهدة التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت ، ستارت -3) هو نجاح تفكير البشرية.

في 26 كانون الثاني/يناير، أجرى فلاديمير بوتين وجوزيف بايدن أول محادثة هاتفية بينهما، ناقشا خلالها، على وجه الخصوص، مصير معاهدة ستارت. بعد ذلك، قدم الرئيس الروسي إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن التصديق على الوثيقة.