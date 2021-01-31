بروس ويليس "الألماني" يدعو للانضمام إلى شرطة برلين في فيديو ساخر

أعلنت شرطة برلين، الخميس الماضي، عن بحثها عن مجندين جدد لكي ينضموا إلى صفوفها، من خلال فيديو ترويجي ساخر يحمل رسالة تدعو إلى المساواة والاحترام.

وصاحب الفيديو تعليقا صوتيا من قبل مانفريد ليمان، المعروف لدى الألمان بأنه المدبلج لصوت نجم هوليوود الأمريكي، بروس ويليس، الذي اشتهر بتجسيد دور شرطي نيويورك الانتحاري "جون ماكلين" في سلسلة أفلام الحركة الشهيرة "Die Hard".

ويظهر في الفيديو الساخر المترجم بالإنجليزية على موقع "يوتيوب"، أول رئيسة للشرطة في برلين، باربرا سلويك، وهي تنظر إلى الكاميرا أثناء قول المعلق: "نحتفل بالمساواة"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ومن اللقطات الساخرة في الفيديو عندما يتم القبض على فنان غرافيتي وهو يرش على الحائط اختصار "ACAB"، لأنها ترمز عادة إلى "جميع رجال الشرطة الأوغاد"، ولكن يشير الفيديو إليها بأنها "كل الألوان جميلة".

أيضا من المشاهد المضحكة في الفيديو ظهور فتاة شابة وهي تدخن سيجارة حشيش، ولكن يعتذر المعلق عن المشهد ويتم استبدال السيجارة سريعا بحلوى مصاصة.

كما أكدت شرطة برلين في الفيديو الترويجي لها أنها حريصة على سلوكها أثناء تأمين حقوق الناس خلال التعبير عن رأيهم،، وأنها تمنحهم الحق في المجادلة معهم.

وأرفقت شرطة برلين مع الفيديو الترويجي لها ملحوظة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب": "نحن ندعم التنوع، ونرحب بطلبات النساء والرجال وجميع الأجناس الأخرى من أوروبا، إذا كان عمرك بين 16 و39 عاما".