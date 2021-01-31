انفجار قرب فندق ونقطة تفتيش أمنية بالعاصمة الصومالية قديشو

أفادت وسائل إعلام صومالية محلية، اليوم الأحد، بأن انفجارا ضرب فندقا قريبا من نقطة تفتيش بالعاصمة مقديشو.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع خارج فندق "آفريك" قرب نقطة تفتيش أمنية مزدحمة، وعلى طريق يؤدي إلى المطار.

ولم تذكر التقارير إذا ما كان الانفجار قد أدى لوقوع ضحايا.

وفي السابع من الشهر الجاري قتل 7 أشخاص من بينهم اثنان من أفراد الأمن، في ساعة مبكرة من الصباح إثر انفجار لغم أرضى مزروع على جانب الطريق كان معداً لاستهداف قوة أمنية، في العاصمة الصومالية مقديشو، فيما نجا رئيس حرس السجون الصومالي من الاغتيال في الحادث ذاته.

ونقل "راديو دالسان" المحلي عن "انفجار لغم أرضي استهدف سيارة لقوات الأمن كانت تمر في منطقة حودان وأسفر ذلك عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص من بينهم 2 من أفراد القوة الأمنية".

وأضاف "راديو دالسان" أن "رئيس حرس السجون الصومالي، مهد عبد الرحمن عدن، الذي كان مسافرا مع القوة الأمنية وقت الحادث قد نجا من الاغتيال بصعوبة".

فيما لم تعلق السلطات حتى الآن على الحادث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

ويشهد الصومال، منذ عقود، صراعاً دامياً بين حركة الشباب التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وقوات الحكومة المركزية.

وتهدف حركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.