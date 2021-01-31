لتوطيد علاقات البلدين.. الملكة إليزابيث تستضيف بايدن في قصرها

كشفت صحيفة "صنداي تايمز"، اليوم الأحد، أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا سوف تستضيف الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة البريطانية إن بايدن وغيره من الزعماء ستتم استضافتهم في قصر بكنجهام قبيل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في يونيو/ حزيران المقبل.

ووصفت الصحيفة دعوة الرئيس الأمريكي مع قادة آخرين بأنها استقبال "القوى الناعمة".

وأشارت إلى ان هذه الخطوة تأتي في إطار الخطط التي وضعها المسؤولون الملكيون والحكوميون لتوطيد "العلاقة الخاصة" بين المملكة المتحدة وأمريكا.

وأوضحت أن الملكة ستكون برفقة أمير ويلز ودوقة كورنول ودوق ودوقة كمبردج خلال الاستقبال.

والتقت ملكة بريطانيا(94 عاما) بكل رؤساء الولايات المتحدة منذ توليها العرش في عام 1952، باستثناء ليندون جونسون.

وكانت بريطانيا أعلنت اعتزامها عقد أول اجتماع بالحضور الشخصي منذ نحو عامين لقمة مجموعة السبع في يونيو في كورنول في جنوب غرب انجلترا.

ويأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يتوصل الاجتماع إلى إجماع على أن الاقتصاد العالمي يجب أن ينتعش من آثار وباء كورونا بشكل مستدام يدعم حرية التجارة.