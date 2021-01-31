شرطي أمريكي سابق يقيم عمل زملائه الروس خلال الاحتجاجات غير قانونية

قدم النائب السابق لرئيس شرطة مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا جون مارك دوغان، تقييما إيجابيا لعمل ضباط إنفاذ القانون الروس في محاولاتهم للحفاظ على النظام العام أثناء احتجاجات المعارضة غير المصرح بها في روسيا.

وبحسب موقع "ريا فان"، أكد مسؤول الشرطة الأمريكية السابق أن الشرطة الروسية تتصرف بطريقة سلمية ومهنية للغاية.

وقال دوغان: "لم يكن هناك غاز مسيل للدموع، ولم تكن هناك وحشية من قبل رجال تطبيق القانون، كانت الشرطة تحاول فقط احتواء الحشد".

مضيفا أنه "إذا حدث شيء من هذا القبيل في الولايات المتحدة، فسيكون كل شيء أكثر صعوبة، سنستخدم الرصاص الغازي والمطاطي، والذي بالمناسبة، لم تستخدمه الشرطة الروسية أيضًا. وشاهدت حالات كثيرة من الرصاص المطاطي يقتل الناس. ولا تتردد الشرطة الأمريكية في استخدام مسدسات الصعق وحتى خراطيم المياه عند ترتيب الأمور".

وفقًا لنائب العمدة السابق، تقوم الشرطة الروسية بعملها بطريقة أكثر سلمية بكثير مما تفعله الشرطة في الولايات المتحدة. وقفت الشرطة ببساطة في طوق ولم تهاجم الحشد العدواني، بل على العكس - كان على قوات الأمن أن تدافع عن نفسها ضد المتظاهرين "السلميين".

يوضح الأمريكي: "عندما أرادوا إظهار الحكومة الروسية بشكل سلبي، فعندئذ تعمدوا إثارة ردة فعل انتقامية من قبل رجال تطبيق القانون". ويضيف: "ثم يتم إرسال مقاطع الفيديو أو الصور المختارة خصيصًا إلى الوسائط المطلوبة."

الأهم من ذلك كله، أنه صُدم بحقيقة أن منظمي المسيرة دعوا الأطفال وتلاميذ المدارس إلى الذهاب إلى هذه الإجراءات غير المصرح بها، مما يعرضهم للخطر.

ويقول: "لاحظت أن بعض المتظاهرين أحضروا أطفالهم معهم. أحذر باستمرار، بما في ذلك على قناتي على "يوتيوب": لا تحضروا أطفالًا معكم إلى مثل هذه التجمعات".

كما يحث جون دوغان: "هناك دائما احتمال كبير أن يتحول الاحتجاج السلمي إلى أعمال شغب. فقط الوالد غير المسؤول تمامًا يمكنه اصطحاب أطفاله معه إلى مثل هذه التجمعات، خاصة تلك غير المصرح بها. من خلال القيام بذلك، فإنك تعرض حياة طفلك للخطر عمداً، فهي ببساطة لا تستحق الوالد الحقيقي ".

ويعتقد الأمريكي أنه إذا شجع أحد قادة المعارضة على وجود قاصرين أثناء الاحتجاجات، فيمكن اعتبار هؤلاء كمجرمين.

وفي موسكو، بحسب مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، تجمع نحو ألفي شخص في مسيرة غير قانونية. قرر حوالي 600 شخص "المشي" ، لكنهم فعلوا ذلك على طول الأرصفة، دون الخروج إلى الطريق. بشكل عام، وبحسب الوضع في الوقت الحالي، لم يتم تسجيل أي حوادث كبيرة خلال الأعمال غير القانونية.