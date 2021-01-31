تسجيل
18:09 GMT31 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    أفراد من جماعة القوزاق يشاركون الشرطة الروسية في دوريات بشوارع روزي خلال تطبيق نظام العزل الذاتي وتصاريح المرور في ضواحي موسكو، 13 أبريل 2020

    شرطي أمريكي سابق يقيم عمل زملائه الروس خلال الاحتجاجات غير قانونية

    © Sputnik . Ilya Pitalev
    العالم
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104516/61/1045166102_0:332:3049:2047_1200x675_80_0_0_4c5f7b6f2e239a7135f03b3e6b575b73.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202101311047964131-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B2%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/

    قدم النائب السابق لرئيس شرطة مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا جون مارك دوغان، تقييما إيجابيا لعمل ضباط إنفاذ القانون الروس في محاولاتهم للحفاظ على النظام العام أثناء احتجاجات المعارضة غير المصرح بها في روسيا.

    وبحسب موقع "ريا فان"، أكد مسؤول الشرطة الأمريكية السابق أن الشرطة الروسية تتصرف بطريقة سلمية ومهنية للغاية.

    وزارة الخارجية الروسية
    © AFP 2020 / Alexander Nemenov
    موسكو تطالب واشنطن بوقف التدخل في شؤون روسيا الداخلية
    وقال دوغان: "لم يكن هناك غاز مسيل للدموع، ولم تكن هناك وحشية من قبل رجال تطبيق القانون، كانت الشرطة تحاول فقط احتواء الحشد".

    مضيفا أنه "إذا حدث شيء من هذا القبيل في الولايات المتحدة، فسيكون كل شيء أكثر صعوبة، سنستخدم الرصاص الغازي والمطاطي، والذي بالمناسبة، لم تستخدمه الشرطة الروسية أيضًا. وشاهدت حالات كثيرة من الرصاص المطاطي يقتل الناس. ولا تتردد الشرطة الأمريكية في استخدام مسدسات الصعق وحتى خراطيم المياه عند ترتيب الأمور".

    وفقًا لنائب العمدة السابق، تقوم الشرطة الروسية بعملها بطريقة أكثر سلمية بكثير مما تفعله الشرطة في الولايات المتحدة. وقفت الشرطة ببساطة في طوق ولم تهاجم الحشد العدواني، بل على العكس - كان على قوات الأمن أن تدافع عن نفسها ضد المتظاهرين "السلميين".

    يوضح الأمريكي: "عندما أرادوا إظهار الحكومة الروسية بشكل سلبي، فعندئذ تعمدوا إثارة ردة فعل انتقامية من قبل رجال تطبيق القانون". ويضيف: "ثم يتم إرسال مقاطع الفيديو أو الصور المختارة خصيصًا إلى الوسائط المطلوبة."

    الأهم من ذلك كله، أنه صُدم بحقيقة أن منظمي المسيرة دعوا الأطفال وتلاميذ المدارس إلى الذهاب إلى هذه الإجراءات غير المصرح بها، مما يعرضهم للخطر.

    ويقول: "لاحظت أن بعض المتظاهرين أحضروا أطفالهم معهم. أحذر باستمرار، بما في ذلك على قناتي على "يوتيوب": لا تحضروا أطفالًا معكم إلى مثل هذه التجمعات". 

    كما يحث جون دوغان: "هناك دائما احتمال كبير أن يتحول الاحتجاج السلمي إلى أعمال شغب. فقط الوالد غير المسؤول تمامًا يمكنه اصطحاب أطفاله معه إلى مثل هذه التجمعات، خاصة تلك غير المصرح بها. من خلال القيام بذلك، فإنك تعرض حياة طفلك للخطر عمداً، فهي ببساطة لا تستحق الوالد الحقيقي ".

    ويعتقد الأمريكي أنه إذا شجع أحد قادة المعارضة على وجود قاصرين أثناء الاحتجاجات، فيمكن اعتبار هؤلاء كمجرمين.

    وفي موسكو، بحسب مقر وزارة الداخلية بالعاصمة، تجمع نحو ألفي شخص في مسيرة غير قانونية. قرر حوالي 600 شخص "المشي" ، لكنهم فعلوا ذلك على طول الأرصفة، دون الخروج إلى الطريق. بشكل عام، وبحسب الوضع في الوقت الحالي، لم يتم تسجيل أي حوادث كبيرة خلال الأعمال غير القانونية.

    انظر أيضا:

    معركة حامية بين سائق ثمل وشرطة المرور الروسية... فيديو
    سيناتور روسي: تمديد معاهدة "ستارت" قبل انتهاء صلاحيتها أمر وارد شرط الاحتفاظ بنصها الحالي
    الخارجية الروسية تتحدث عن شرط عودة إيران للاتفاق النووي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتجاجات في طرابلس، لبنان 26 يناير 2020
    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك