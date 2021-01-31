خطيبة بوريس جونسون تترأس قسم العلاقات العامة في منظمة تحمي الحيوانات البرية

تتجه كاري سيموندز، خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لترأس خدمة العلاقات العامة في مؤسسة أسبينال الخيرية، وهي مؤسسة خيرية مكرسة لحماية الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض.

وأفاد بيان لرئيس المنظمة داميان أسبينال اليوم الأحد:

"ستبدأ كاري وظيفتها الجديدة في وقت مهم للغاية لمؤسستنا، ويسعدنا انضمام شخص من مستواها إلى فريقنا. إنها ناشطة شغوفة في الحفاظ على البيئة والمحافظة على البيئة، وستضيف طاقتها وخبرتها الكثير إلى عملنا".

سيموندس هي أخصائية علاقات عامة محترفة، وعملت في المكتب الصحفي لحزب المحافظين وكانت مستشارة إعلامية للمستشار السابق ساجد جافيد.

عملت أيضًا عن كثب في القضايا البيئية: في عام 2020، حصلت على لقب "شخصية العام" من قبل منظمة المعالجة الأخلاقية للحيوانات (PETA).

بالتوازي مع مؤسسة Aspinall ، ستواصل سيموندس تقديم المشورة لمنظمة Oceana غير الربحية، التي تكافح التلوث البلاستيكي في محيطات العالم.