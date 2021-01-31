جيش ميانمار يعتقل زعيمة البلاد أونغ سان سوكي

قال متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار، اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، إن زعيمة البلاد أونغ سان سوكي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلت في مداهمة في الصباح الباكر.

تأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.

وقال المتحدث ميو نيونت لرويترز عبر الهاتف، إن "سوكي ورئيس البلاد وين مينت وزعماء آخرين "اعتقلوا" في الساعات الأولى من الصباح".

Embattled Myanmar leader Aung San Suu Kyi detained, ruling party sayshttps://t.co/u1wzIQjaR4 pic.twitter.com/YGyX8YcMAA — Aarti Pole (@aartipole) January 31, 2021

وأضاف المتحدث، "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقا للقانون" مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.

وقال مُشرع عن الرابطة الوطنية للديمقراطية طلب عدم نشر اسمه خوفا من الانتقام، إن من بين المعتقلين هان ثار مينت، وهو عضو في اللجنة التنفيذية المركزية للحزب.