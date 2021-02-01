زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جزيرة غويانا في المحيط الأطلسي

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا شدته 5.9 درجة ضرب جزيرة غويانا في المحيط الأطلسي، يوم الأحد.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب مركز رصد الزلازل، تم تسجيل الهزات في الساعة (19.05 بالتوقيت العالمي، 22.05 بتوقيت موسكو) على بعد 485 كيلو متر جنوب عاصمة غويانا، جورج تاون و 112 كيلومترا شرق مدينة بوا فيستا البرازيلية.

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

وبناء على البيانات الأولية، لم تشر الأنباء الواردة إلى تسبب الهزة في أي ضرر.