الشرطة: مقتل 9 إثر هجوم إرهابي على فندق في الصومال

قال متحدث باسم الشرطة الصومالية إن تسعة توفوا في هجوم على فندق في العاصمة مقديشو، أمس الأحد، مشيرا إلى أن قوات الأمن أنهت الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وانفجرت سيارة ملغومة، مساء الأحد، تبعها إطلاق نار بين مسلحي الحركة وقوات الأمن في فندق أفريك، واستمر القتال حتى صباح اليوم الاثنين.

وقال صادق علي للصحفيين من مسرح الحادث وعبر فيسبوك: "العملية انتهت الآن. قتل تسعة بينهم أربعة مهاجمين وأصيب أكثر من 10 مدنيين".

وأعلنت حركة الشباب الصومالية (الإرهابية المحظورة في روسيا)، مسؤوليتها عن تفجير استهدف فندقا في العاصمة مقديشو، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت وسائل الإعلام إن الحركة تبنت الهجوم عبر موقع "الشهادة" التابع لها، وأشارت إلى أن الهجوم استهدف مسؤولين حكوميين داخل فندق "أفريك".

وذكرت وسائل الإعلام أن الانفجار وقع خارج فندق "آفريك" قرب نقطة تفتيش أمنية مزدحمة، وعلى طريق يؤدي إلى المطار.