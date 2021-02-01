تركيا تدين سيطرة الجيش على السلطة في ميانمار وتدعو للإفراج عن السياسيين المعتقلين

أدانت تركيا سيطرة الجيش على السلطة في ميانمار، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الزعماء والسياسيين الذين تم اعتقالهم منذ أمس، وعلى رأسهم رئيسة الحكومة أونغ سان سو كي.

أنطاكيا - سبوتنيك. وفي بيان لوزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، عبرت أنقرة عن إدانتها الشديدة "للانقلاب العسكري في ميانمار"، ودعت إلى "الإفراج عن الزعماء والسياسيين المعتقلين".

وتابع البيان أن أنقرة "تعرب عن قلقها حيال استيلاء القوات المسلحة في ميانمار على السلطة وترفض كل أنواع الانقلابات والتدخلات العسكرية"، داعية إلى اجتماع البرلمان في ميانمار بأسرع وقت وإزالة العوائق أمام عمل الزعماء المنتخبين والمؤسسات الديمقراطية.

أعلن جيش ميانمار، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، لافتا إلى أنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي، وجاء ذلك بحسب ما أوردته وكالة شينخوا نقلا عن التلفزيون المملوك لجيش ميانمار.

وبحسب وكالة "رويترز"، أعلن المتحدث باسم حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في ميانمار في وقت سابق، عن اعتقال رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي ومسؤولين كبار آخرين فجر اليوم.