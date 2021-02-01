تسجيل
08:05 GMT01 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    في 1 فبراير 1979 آية الله روح الله الخميني يجلس داخل الطائرة المستأجرة في باريس قبل العودة إلى إيران بعد 14 عاما من المنفى

    روحاني: الإمام الخميني علمنا الاعتماد على الشعب

    © AFP 2020 / Thierry Campion
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103895/83/1038958328_0:196:2298:1488_1200x675_80_0_0_4063fec12c09ebf15e54f7704bb83875.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202102011047968435-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/

    قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإمام الخميني "علمنا دروسا قيّمة، أهمها الاعتماد على الشعب".

    وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، قال: "إن الامام الخميني وطوال فترة النهضة الإسلامية والثورة علمنا دروسا قيمة، أهمها الاعتماد على الشعب، في حين أن المعروف أن القادة في معظم الثورات يعتمدون على الأحزاب السياسية أو القوة العسكرية أو يعتمدون على الخارج ليتمكنوا من إنجاح ثوراتهم، لكن الإمام الخميني لم ينتخب أيا من هذه الطرق لأنه كان يعتبر أن القوة الأساسية هي قوة الشعب".

    © REUTERS / OFFICIAL PRESIDENTIAL WEBSITE
    روحاني وأعضاء حكومته يجددون العهد مع الخميني

    تصريحات روحاني جاءت صباح اليوم الاثنين، خلال زيارته وأعضاء الحكومة لقبر الإمام الخميني في ذكرى عودته إلى إيران.

    وأشار روحاني إلى أن الخميني "أدرك جيدا ومنذ سنوات طويلة أن القوة الناعمة ستنتصر على القوة الصلبة، ومن هنا اختار القوة الناعمة، وفي يوم قدومه إلى إيران في هذا اليوم قبل 42 عاما، كشف الإمام للعالم أهمية رأس المال الاجتماعي".

    وعن خطاب الخميني يوم عودته إلى إيران، قال روحاني: "إن خطاب الإمام التاريخي في مقبرة جنة الزهراء في اليوم الأول من عودته إلى إيران يعد ميثاق جمهوريتنا وإسلاميتنا" مؤكدا: "ما دمنا متمسكين بما جاء في ذلك الخطاب ومطبقين له فنحن منتصرون".

    ولفت الرئيس الإيراني إلى أن خطاب الخميني لم يكن خطابا دينيا فقط، وإنما حسب تعبيره "تحدث أيضا عن رأي الشعب والمقبولية والعقلانية، حيث أكد أن الملكية ليست نظاما عقلانيا، فالعقل لن يقبل مطلقا أن يأتي شخص عن طريق الانقلاب ويفرض سلطته على الشعب".

    وأشار روحاني كذلك إلى الانتخابات طيلة 42 عاما من عمر الثورة، وقال: "إن أكثر من ثلثي الحائزين على شروط الانتخاب، أو أكثر من 70% منهم، شاركوا في عمليات الاقتراع في معظم انتخاباتنا"، موضحا أن مشاركة أكثر من ثلثي المواطنين في الانتخابات يدل على أنهم أعطوا أصواتهم ليس فقط للمرشح بل لكل النظام .

    وأضاف: "إن أدلاء الشعب بأصواته وحضوره إلى صناديق الاقتراع يؤكد تمسكه بالنظام أي أنه اختار المرشح في تلك الانتخابات وصوّت للنظام".

    انظر أيضا:

    الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا في ذكرى رحيل الخميني ويوجه رسالة إلى أمريكا
    إيران تعلن وفاة تلميذ الخميني
    الخامنئي: هناك محاولات لتشويه الخميني والثورة الإسلامية
    في ذكرى الثورة الإيرانية... رئيس إيراني سابق: الخميني خائن
    الكلمات الدلالية:
    الخميني, مرقد الخميني, ضريح الخميني, حسن روحاني, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتجاجات في طرابلس، لبنان 26 يناير 2020
    نبذة مصورة عن أبرز أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    كيف تحافظ على أمان هاتفك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك