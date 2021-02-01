قائد الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى أمريكا: لم نعد بحاجة إلى الاتفاق النووي

وجه قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، رسالة إلى أمريكا، قائلا: "إننا بلغنا نقطة أصبحنا فيها حقا مستغنين عن الاتفاق النووي، وقد أدركنا أن عدم الحاجة إلى رفع الحظر هو أولى من رفع الحظر".

وقال اللواء سلامي، خلال مراسم الإعلان عن انطلاق "مناورة بيت المقدس" لكتائب التعبئة، لقد كان الإمام الخميني قويا ومازال وقوته كانت تعادل كل القوى في الأرض، ففي تلك الفترة التي أشعل فيها الخميني الثورة وهزم أمريكا، كانت تسيطر على 25 في المئة من الاقتصاد العالمي، وكانت هيمنتها السياسية تشمل العالم بأسره"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف اللواء سلامي: "لقد بلغنا اليوم نقطة أصبحنا فيها حقا بغير حاجة للاتفاق النووي، وقد أدركنا أن عدم الحاجة لرفع الحظر أولى من رفع الحظر"، مشددا على "أننا نحيا بقلوبنا المترابطة، فنحن شعب بكيان واحد، وما دمنا هكذا فسننتصر".

وقدم قائد الحرس الثوري التهنئة بعشرة الفجر (ذكرى الأيام العشرة بين عودة الخميني إلى إيران وانتصار الثورة )، مشددا على أن "أمامنا أيام فجر أعظم، وسنحقق كل آمالنا بانسجامنا ووحدتنا واتباعنا لولي أمرنا".