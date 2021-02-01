نقل الكابتن توم مور صاحب الـ100 عام إلى المشفى لإصابته بفيروس كورونا... فيديو

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" بنقل الكابتن توم مور البريطاني صاحب الـ100 عام، إلى المشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت الوكالة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تم نقل الكابتن توم مور صاحب الـ100 عام، الذي فاز بقلوب البريطانيين من خلال حملة Covid-19 لجمع التبرعات، إلى المستشفى بسبب الفيروس".

VIDEO: Captain Tom Moore, 100, who won British hearts with a Covid-19 fundraising drive, has been hospitalised with the virus pic.twitter.com/cOGCzmN1wl — AFP News Agency (@AFP) February 1, 2021

​وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى تعاطفا كبيرا من قبل المغردين.