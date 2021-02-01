الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة من مصر... صورة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بملايين الشواكل من مصر كانت في طريقها إلى إسرائيل.

وصرح الجيش في بيان نشره بحسابه على موقع "تويتر": "أحبطت قوات الأمن عمليات تهريب مخدرات بملايين الشواكل (الدولار الواحد يساوي 3.29 شيكل) وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم".

وأوضح الجيش أنه تم خلال ساعات ليل أمس الأحد، رصد عدد من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة لواء باران الإقليمي، التابعة للقيادة الجنوبية بالجيش على الحدود الإسرائيلية- المصرية.

وأضاف: "بمساعدة وحدة مغان (تابعة للشرطة الإسرائيلية)، هرع مقاتلو الجيش إلى الموقع واعتقلوا خمسة مشتبه بهم".

وتابع: "أحبط المقاتلون عملية التهريب، وصادروا عشرات الحقائب التي تحوي مخدرات بقيمة ملايين الشواكل".

وأوضح الجيش أنه تم اقتياد المشتبه بهم إلى التحقيق لدى وحدة "مغان" التابعة للشرطة، دونمزيد من التفاصيل.

בסיוע יחידת מג"ן, לוחמי צה״ל קפצו לנקודה ועצרו חמישה חשודים. הלוחמים סיכלו את ההברחה ותפסו עשרות שקים המכילים סמים בשווי מיליוני שקלים. החשודים והשקים שנתפסו הועברו לטיפול וחקירת יחידת מג"ן במשטרת ישראל — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 1, 2021

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الثالث من يناير/ كانون الثاني المنصرم إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من المواد المخدرة على الحدود مع مصر.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، وقتها إن "قوات جيش الدفاع والشرطة أحبطت الليلة الماضية محاولة تهريب مخدرات إلى داخل إسرائيل على الحدود مع مصر".

وأضاف أنه "تم ضبط عدة حقائب تحتوي على مخدرات بقيمة ملايين الشواكل وتم تحويلها إلى الشرطة".