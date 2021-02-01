12 من جنسية عربية واحدة... تركيا تعلن القبض على 14 "داعشيا"

قالت تركيا، اليوم الاثنين، إنها اعتقلت 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في عدد من الولايات، بينهم المكلف بتنفيذ اغتيالات في البلاد.

جاء ذلك وفق ما أفاد به وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تغريدة على تويتر، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.

وقامت قوات الأمن التركية بمداهمات متزامنة في 6 ولايات ضد عناصر "داعش"، وتمكنت من اعتقال 14 من عناصر التنظيم، أحدهم تم توقيفه بولاية يالوفا غربي البلاد، وكان مكلفا بتنفيذ اغتيالات داخل تركيا، بحسب المصدر ذاته.

وأوضحت الوكالة أنه خلال التحقيق مع الموقوفين تبين أنهم شاركوا في نشاطات التنظيم الإرهابية في سوريا والعراق، قبل انتقالهم للأراضي التركية.

وتم العثور بحوزة أعضاء التنظيم خلال مداهمة منازلهم على "مسدسين وطلقات نارية وجوازات سفر مزورة وأجهزة لطباعة البطاقات الشخصية".

وكشفت التحقيقات أن من بين الموقوفين 12 شخصا يحملون الجنسية العراقية وواحد يحمل الجنسية المغربية والآخر تركي.