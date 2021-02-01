نتنياهو يهاتف رئيس وزراء الهند بشأن الانفجار الذي وقع قرب سفارة إسرائيل بنيوديلهي

أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي، لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التزام بلاده بضمان سلامة الإسرائيليين في أعقاب الانفجار، الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي الجمعة الماضية دون أن يوقع مصابين.

قال أوفير جندلمان الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان، "أجرى رئيس الوزراء نتنياهو اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وشكره على الجهود التي تبذلها حكومته من أجل حماية الدبلوماسيين الإسرائيليين وذلك في أعقاب الحادث الإرهابي الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية في الهند".

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 1, 2021

وأضاف جندلمان أن "رئيس الوزراء الهندي قال إن بلاده ملتزمة بضمان سلامة مواطنينا وإن الهند ستواصل التعاون مع إسرائيل في مجال مكافحة الإرهاب".

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) February 1, 2021

ووقع الانفجار، يوم الجمعة الماضي، بالقرب من السفارة الإسرائيلية، وتسبب بتحطم عدد من السيارات حسب الشرطة الهندية التي أكدت أنه لم يتسبب بوقوع إصابات. وأغلقت الشرطة الهندية المنطقة المحيطة بالسفارة الإسرائيلية بعد الانفجار بالتزامن مع وصول خبراء المتفجرات.

وكشفت الصحيفة عن أن تنظيما يطلق على نفسه "جيش الهند" أعلن مسؤوليته عن الحادث الذي تم عبر عبوة ناسفة صغيرة تم وضعها في زجاجة مشروبات على أقرب مسافة ممكنة من السفارة، مؤكدة أن إعلان هذا التنظيم عن مسؤوليته، رصدته الاجهزة الأمنية من خلال دردشة وصفتها بالمشبوهة على موقع "تليغرام" لإحدى الفتيات وهي تعلن مسئولية التنظيم عن الحادث.